Максим Артамонов
В муниципальном доме на улице Чайковского в Перми начался монтаж крыши
В двух домах на улице Маяковского ещё возводят стены
Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в городе продолжается строительство муниципальных домов по ул. Чайковского, 11 и ул. Маяковского, 54 и 57. В них переселят жителей из аварийного фонда.
Сейчас на стройплощадке по ул. Чайковского, 11 смонтирован каркас здания, завершена кладка наружных и межквартирных стен, монтируются инженерные сети. Ведутся работы по устройству фасада, кровли, установке витражей балконов. Также продолжаются электромонтажные и отделочные работы.
Завершить строительство чиновники обещают до конца 2023 года.
По ул. Маяковского, 54 строительство ведётся на уровне 5 этажа, а по ул. Маяковского, 57 — на уровне 2 этажа.
На данный момент идёт монтаж внутренних и наружных стеновых панелей, плит перекрытий, устройство кирпичной кладки.
В доме № 57 ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных ростверков, монтируются внутренние и наружные стеновые панели и плиты перекрытия.
В каждом из домов будет по 10 этажей и 250 квартир. Завершить строительство планируется в 2024 году.
Кроме этих трёх объектов, разработана проектная документация на строительство муниципального дома по ул. Нейвинской, 3а. Она направлена на госэкспертизу.
«Новый компаньон» уже писал о практике строительства муниципальных домов в Перми и о том, какие были проблемы после их сдачи в эксплуатацию.
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