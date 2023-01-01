Максим Артамонов В муниципальном доме на улице Чайковского в Перми начался монтаж крыши В двух домах на улице Маяковского ещё возводят стены Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в городе продолжается строительство муниципальных домов по ул. Чайковского, 11 и ул. Маяковского, 54 и 57. В них переселят жителей из аварийного фонда.

Сейчас на стройплощадке по ул. Чайковского, 11 смонтирован каркас здания, завершена кладка наружных и межквартирных стен, монтируются инженерные сети. Ведутся работы по устройству фасада, кровли, установке витражей балконов. Также продолжаются электромонтажные и отделочные работы.

Завершить строительство чиновники обещают до конца 2023 года.

Фото: пресс-служба администрации Перми

По ул. Маяковского, 54 строительство ведётся на уровне 5 этажа, а по ул. Маяковского, 57 — на уровне 2 этажа.

На данный момент идёт монтаж внутренних и наружных стеновых панелей, плит перекрытий, устройство кирпичной кладки.

В доме № 57 ведутся работы по армированию и бетонированию монолитных ростверков, монтируются внутренние и наружные стеновые панели и плиты перекрытия.

В каждом из домов будет по 10 этажей и 250 квартир. Завершить строительство планируется в 2024 году.

Кроме этих трёх объектов, разработана проектная документация на строительство муниципального дома по ул. Нейвинской, 3а. Она направлена на госэкспертизу.

«Новый компаньон» уже писал о практике строительства муниципальных домов в Перми и о том, какие были проблемы после их сдачи в эксплуатацию.

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