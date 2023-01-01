Максим Артамонов

С 2024 года проект «Больничные мамы» распространят на весь Пермский край

Также он может получить государственное финансирование

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Больничные мамы

Со следующего года проект благотворительного фонда «Дедморозим» «Больничные мамы» может стать государственным, с постоянным финансированием из бюджета. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Он рассказал, что на системном часе по соцразвитию был рассмотрен вопрос о сопровождении детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в медицинском лечении.

Губернатор напомнил, что в Перми много лет существовал проект «Больничные мамы», помогавший найти опытных волонтёров и профессиональных сиделок, которые были бы рядом с детьми в самый трудный момент.

«Будет правильным, если эта услуга станет государственной, с постоянным финансированием из бюджета. Поручил министерству соцразвития проработать вопрос тиражирования практики на весь край с 2024 года», — пояснил глава региона.

Проект «Больничные мамы» основали сотрудники благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дедморозим». В рамках этой инициативы волонтёры и няни безвозмездно помогают детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и попавшим в больницу.

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