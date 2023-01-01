Алёна Бронникова Федеральную субвенцию на оздоровление рек и озёр в Прикамье перенесли на 2024 год Сумма выделенных средств составит 23,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

Архив ИД «Компаньон»

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о перераспределении субвенций региональным бюджетам на очистку и экологическую реабилитацию водных объектов в 2023-2024 годах. Документ опубликован на сайте ведомства.

Согласно распоряжению, из федерального бюджета в Пермский край в 2023 году планировалось направить 23,5 млн руб. на мероприятия по улучшению экологического состояния гидрографической сети. Однако выделение средств перенесено на 2024 год.

В список регионов, которые получат финансирование на эти цели, вошли 27 субъектов РФ. Общая сумма запланированных межбюджетных трансфертов составит около 230 млн руб. Сумма, направляемая в бюджет Прикамья, — одна из самых крупных в списке.

Выделенные деньги будут направлены на работы в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».





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