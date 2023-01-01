Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Ныробе отметят юбилей Дома Романовых Поделиться Твитнуть

Современная часовня над ямой в Ныробе

Архив ИД «Компаньон»

В 2023 году отмечается 410 лет с момента восшествия на престол первого царя из династии Романовых. В связи с круглой датой состоятся специальные события в Ныробе — старинном селе, связанном с драматичной историей царского рода.

Ссылка боярина Михаила Никитича Романова, дяди первого русского царя из этой династии — Михаила Фёдоровича, в деревню Ныробку в 1601-1602 годах впоследствии оказала огромное влияние на развитие глухой территории в глубинке России. События, происходящие на этом историческом месте, привлекают паломников и туристов со всех уголков страны.

Сегодня в Ныробе существует Центр памяти М.Н. Романова, который располагается в здании бывшей богадельни, заложенной в год празднования 300-летия Дома Романовых — в 1913-м.

В 1913-1915 годах в честь 300-летия Дома Романовых вокруг места заточения боярина Михаила Романова был разбит сквер и установлена новая железная ограда на каменных столбах. Решётки для неё ковали мастера из Нижнего Тагила. Кладку кирпичных оградных столбов делали каменщики из Вятской губернии. Керамические изразцы по эскизам пермского художника Алексея Зеленина изготовили в Кунгуре на заводе Ширяева. Чугунное литьё (двуглавые орлы и венки с вензелем императора Николая II) отливались на Каслинском заводе. Тексты памятных досок, которые были вставлены в столбы центрального входа, были выполнены в Перми в художественной мастерской Харитонова.

В нынешнем году 2 сентября в Центре памяти Михаила Никитича Романова в Ныробе будут работать волонтёры из добровольческого отряда «Доброхоты» пермской школы № 9. Планируется, что ребята высадят в сквере вокруг часовни на месте заточения опального боярина Михаила Романова 125 саженцев лиственниц, 10 сосен, 30 елей, 20 серебристых пихт и 125 кедров — всего около 400 саженцев. Озеленительные работы будут проходить в соответствии с проектом Алексея Зеленина, который был разработан ещё в 1914 году.

16 сентября состоится ежегодная акция «Ныробский узник» (0+). В программе: театральный спектакль на ландшафте «Ныробский узник», служба в Никольском храме и лития в часовне Архангела Михаила, торжественное открытие и установка памятных табличек в обновлённом Романовском сквере, старт XI Романовского марафона, поминальная трапеза, экскурсии по музейному комплексу и круглый стол «Династия Романовых в истории Чердынского края».

К участию в круглом столе приглашаются историки, археологи, этнографы, краеведы, представители органов государственного управления и общественных организаций, журналисты, работники музеев, библиотек и архивов, преподаватели и учащиеся. Планируется обсудить роль личности в локальной истории и историко-культурное наследие как фактор развития туризма, в том числе значение ссылки боярина Михаила Романова в развитии Пермского края; историческое краеведение как источник информации по истории родного края, его значение в развитии интереса у юношества и школьников к изучению исторических документов; сохранение, консервацию, реставрацию и популяризацию мест памяти династии Романовых.

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