Алёна Бронникова Устройство освещения на подъезде к аэропорту Перми оценили в 2,9 млн рублей Работы необходимо выполнить до 1 октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» ищет подрядчика для устройства архитектурного освещения транспортной развязки на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино. Конкурсная документация размещена на сайте гозакупок.

Работы запланированы на участке км 19+500 автомобильной дороги Пермь—Усть-Качка. Согласно техзаданию, осветительное оборудование нужно будет установить и настроить в количестве 127 шт. Срок окончания работ — 1 октября. На реализацию проекта будут направлены субсидии для выполнения государственного (муниципального) задания.

Максимальная цена контракта — 2 993 732,33 руб. Заявки принимаются до 1 сентября, победителя определят 5 сентября.





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