Губернатор Пермского края встретился с прикамцами – участниками конкурса «Лидеры России» Поделиться Твитнуть

Во вторник, 29 августа, прошла встреча губернатора края Дмитрия Махонина и прикамцев, которые являются представителями региона в конкурсе «Лидеры России» в пятом сезоне. В ходе мероприятия участники данного проекта представили свои решения региональной проблемы главе Прикамья.

В рамках регионального этапа конкурса участникам предлагалось разработать предложения по повышению привлекательности региона для молодёжи, чтобы выпускники школ и вузов, а также молодые люди, уже имеющие работу, оставались в Прикамье, а не стремились уехать из него.

По данным опросов, около трети опрошенных жителей региона 14-35 лет выразили желание сменить место жительства.

Участники конкурса работали над региональной задачей в четырёх командах, каждая из которых определила для себя ключевые вопросы, решение которых позволило бы изменить отношение молодёжи к родному региону.

Некоторые из предложенных идей включают:

— Предоставление школьникам и студентам возможности активно участвовать в популяризации и продвижении Пермского края при помощи различных сервисов. Например, показывать им возможности для самореализации в регионе через систему мотивации и поощрения в рамках конкурса «ТОП Блог» платформы «Россия — страна возможностей».

— Организация массовой профориентации учащихся школ с 7 по 11 класс при помощи автоматизированной платформы. Это позволит предоставить ребятам индивидуальные предложения и инструкции для выбора места обучения и последующего трудоустройства.

— Создание «кампуса работающей молодёжи» для тех, кто уже трудоустроен, чтобы помочь им решать бытовые вопросы.

— Создание авиационного кластера для малой авиации и беспилотных летательных аппаратов как места для инновационных стартапов и учебного центра.

— Внедрение инструментов государственной финансовой поддержки при трудоустройстве и доработка платформы ЭПОС для системы тестирования надпрофессиональных компетенций и добавления дополнительного модуля для работодателей.

Оценка всех предложений команд производилась экспертами конкурса «Лидеры России».

Впереди всех 36 участников проекта из Прикамья ожидает окружной этап пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России». На этом этапе будет проведена комплексная оценка их управленческих и лидерских качеств. Суперфинал конкурса состоится в декабре.

Напомним, в проекте участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от двух лет. Главными призами являются грант в размере 1 млн руб. на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.