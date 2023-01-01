Максим Артамонов В Перми контролёры помогли задержать находящуюся в федеральном розыске женщину В автобус вызвали росгвардейцев Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

Как сообщили в департаменте транспорта Перми, в краевом центре контролёры помогли задержать в автобусе безбилетную пассажирку, которая находилась в федеральном розыске.

В дептрансе уточнили, что это произошло 27 августа в 7:01 на остановке «Улица Сивкова». В автобусе №36, который ехал в сторону центра города, контролёры проводили плановую проверку оплаты проезда, и одна из пассажирок не подтвердила факт оплаты.

В связи с этим сотрудники контрольно-ревизорской службы потребовали от неё предъявить документ, удостоверяющий личность, однако женщина отказалась это делать.

Контролёры вызвали росгвардейцев, чтобы установить личность безбилетной пассажирки. Как выяснилось, она находится в федеральном розыске. Это стало основанием для её задержания сотрудниками правоохранительных органов.

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