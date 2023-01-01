Алёна Бронникова Мэрия Перми сдаст в аренду озеро в Мотовилихинском районе Торги пройдут 26 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми проведёт в сентябре аукцион на право заключения договора аренды лесного участка площадью 9,9 тыс. кв. м в Мотовилихинском районе. Информация появилась на торговой площадке мэрии.

Согласно документам конкурса, участок располагается за ул. Суздальской в микрорайоне Южный. Вид разрешённого использования — осуществление рекреационной деятельности. Территория входит в Мотовилихинское участковое лесничество, квартал 43, выделы 11, 13, 14, 15. Судя по кадастровой карте, на данном участке экопарка «Южный лес» находится озеро. Планируется сдать его в аренду на 10 лет.

Арендодателем выступает Управление по экологии и природопользованию администрации Перми. Начальная цена лота — 79 тыс. руб. Дата проведения аукциона — 26 сентября.

В начале августа мэрия провела конкурс на право заключения договора аренды трёх лесных участков в выделах Черняевского и Нижне-Курьинского лесничеств. По итогам аукциона были определены два победителя. Цена в ходе торгов выросла в несколько раз. Предприниматель Андрей Куклин предложил 414 тыс. руб. за выделы в Черняевском лесу при начальной цене 66,8 тыс. руб. Предприниматель Александр Штейнле стал победителем в аукционе по участку Верхне-Курьинского лесничества. Он предложил цену 102,8 тыс. руб., начальная стоимость составляла 10,2 тыс. руб. Аукцион по участку у Андроновских прудов был признан несостоявшимся в связи с тем, что заявку подал только один участник.





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