Максим Артамонов У нового мэра Перми появилась страница в соцсети ВКонтакте Также у него есть telegram-канал и аккаунт в «Одноклассниках» Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

Новый глава Перми Эдуард Соснин завёл страницу в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Теперь задать свои вопросы чиновнику можно ВКонтакте, в телеграме и «Одноклассниках».

Свой telegram-канал Эдуард Соснин завёл ещё во время работы на посту министра экономического развития Пермского края.

«Важно не только заниматься текущими задачами, нужно быть в тесном контакте с жителями города. Необходимо уметь слушать и слышать, что говорят жители, сообщество и бизнес,» — сказал Эдуард Соснин на церемонии инаугурации.

Напомним, церемония вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми — главы городской администрации состоялась 28 августа в обновлённом зале Дворца молодёжи. Это было первое крупное событие после недавней сдачи Дворца в эксплуатацию. В ходе инаугурации губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил новому мэру два подарка — книгу по истории Пермского края и молот, изготовленный специально на «Мотовилихинских заводах».

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