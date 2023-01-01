Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми Новый мэр пообещал пермякам «новые возможности для каждого» Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Иван Петров

Церемония вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми — главы городской администрации прошла 28 августа в обновлённом зале Дворца молодёжи. Это было первое крупное событие после недавней сдачи Дворца в эксплуатацию, так что все собравшиеся смогли оценить некоторые результаты деятельности предыдущего мэра Алексея Дёмкина, который тоже присутствовал в зале.

Вступительное слово произнёс глава Пермской городской думы Дмитрий Малютин, который, сославшись на федеральное законодательство и Устав Перми, напомнил, что 27 июня городская дума объявила конкурс на должность главы города, который прошёл с 4 июля по 3 августа, и на него было подано 15 заявок. 17 августа дума рассмотрела все кандидатуры, после чего 24 августа два претендента выступили на пленарном заседании со своими программами, и дума избрала главу Перми — бывшего министра экономического развития Пермского края Эдуарда Соснина.

Новый глава города принёс присягу на тексте Устава Перми, пообещав исполнять законодательство всех уровней и способствовать благополучию и общественному согласию нашего города.

Прозвучал гимн Российской Федерации, и наступило время поздравлений.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своём напутствии выразил надежду, что новый мэр продолжит проекты, начатые Алексеем Дёмкиным, и будет заботиться о новых объектах так, чтобы они стояли веками. Губернатор рассчитывает на то, что Эдуард Соснин будет заниматься повышением качества городской среды, реализацией национальных проектов и развитием высокотехнологичных отраслей промышленности с увеличением числа рабочих мест. Дмитрий Махонин пообещал всяческую поддержку и содействие команды краевого правительства — бывших коллег Соснина, и тут же добавил, что в этом случае «бывших коллег не бывает».

Губернатор преподнёс мэру два подарка — книгу по истории Пермского края со словами: «Лучший подарок — это книга, в рамках трёхсотлетия Перми у нас издано много книг, но я выбрал самую толстую», и молот, изготовленный специально на «Мотовилихинских заводах», со словами: «Это молот, который является символом завода, а завод — это символ Перми и Пермского края; это также символ трудолюбия пермяков, символ несгибаемости уральского характера, ну, и, конечно же, помимо фитнеса, этот молот можно использовать, чтобы зачастую и дурь чиновничью из головы вышибать. Я бы хотел, чтобы вы этим молотом орудовали аккуратно, чтобы этот молот вам помогал ковать будущее Перми и Пермского края».

Нового мэра поздравили также главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, который передал поздравления от полпреда президента в ПФО Игоря Комарова, и секретарь Пермской епархии РПЦ Андрей Литовка.

В ответном слове Эдуард Соснин пообещал сосредоточить усилия на развитии районов и микрорайонов, чтобы уровень комфорта в них был не ниже, чем в центре города, а из конкретных задач упомянул борьбу с нестационарными торговыми объектами, расселение ветхого жилья и освещение на улицах.

Своей целью глава Перми назвал новые возможности для каждого жителя краевой столицы и выразил надежду на работу в единой команде с краевым правительством.

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