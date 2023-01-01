Максим Артамонов В школах Прикамья сегодня пройдут антитеррористические учения В сентябре их проведут повторно, но уже вместе со школьниками Поделиться Твитнуть

Дарья Крутикова

Во вторник,29 августа, во всех школах Пермского края проводятся единые учения по антитеррористической защищённости. Они проводятся впервые по всей России. Сегодня их проведут без учеников, а в сентября — вместе со школьниками.

По данным министерства территориальной безопасности Прикамья, на прошлой неделе, 24 августа, прошло первое показательное учебное занятие по этой теме на базе школы N 77. В ходе учебного занятия отрабатывалась ситуацию, когда вооруженные люди врываются в школу и закладывают взрывное устройство. Поэтапно были разобраны действия персонала образовательного учреждения и силовых ведомств, которые отреагировали на вызов и обезвредили нападавших.

Ведомство также опубликовало памятку для учеников и педагогов о том, как действовать при нападению на школу. В памятке даются советы о безопасных местах в здании, о том, как себя вести, как пользоваться телефоном, разговаривать и так далее.

Напомним, ранее министр образования Пермского края Раиса Кассина на заседании регионального правительства сообщила, что в этом году в Прикамье будет выделено 256 млн руб. на антитеррористическую безопасность в школах. Она рассказала, что 29 августа впервые по всей России проводятся единые учения по антитеррористической защищённости.

Кассина пояснила, что «будут разработаны сценарии действий работников образовательных организаций и сотрудников охраны в двух аспектах: при вооружённом нападении и при обнаружении взрывного устройства».

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