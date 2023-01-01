В Пермском крае озимые засеяны на площади уже более 14 тысяч гектаров В разгаре уборка урожая 2023 года Поделиться Твитнуть

фото: минагро Пермского края

По данным на 28 августа аграрии Пермского края засеяли под урожай будущего года зерновыми и зернобобовыми культурами (озимые рожь, пшеница и тритикале) 14,2 тыс. га площадей, что выше на 25% показателя 2022 года на ту же дату. Об этом сообщили в министерстве агропромышленного комплекса Прикамья.

Наиболее активно сев озимых идёт в Кунгурском, Куединском, Октябрьском и Суксунском округах.

Также в хозяйствах края ведётся подготовка полей под яровой сев. Вспахано 35,9 тыс. га площадей. Продолжается заготовка кормов для содержания в зимний стойловый период сельскохозяйственных животных.

Как сообщили в минагро, в разгаре уборка урожая 2023 года. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на 57% площадях. В ведомстве напомнили, что в регионе в основном выращивается фуражное зерно.

К уборке картофеля приступил Суксунский округ. В этом году картофель посажен на площади 4,2 тыс. га.

В ряде районов Прикамья началась уборка овощей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.