Лётчика, погибшего во время крушения самолёта главы ЧВК «Вагнер», похоронят в Перми Дату и время прощания родные Рустама Каримова не называют Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал ЧП ДТП Пермь

Пермский пилот Рустам Каримов, который погиб при крушении бизнес-джета Евгения Пригожина в Тверской области, будет похоронен в Перми. Об этом в соцсетях сообщила супруга лётчика.

При этом точная дата и место прощания не называется. Женщина не хотела бы видеть на похоронах посторонних людей и устала от назойливых журналистов. Она попросила всех, кто хотел бы проводить её супруга в последний путь, связаться с ней лично.

Напомним, самолёт Embraer RA-02795 с главой ЧВК «Вагнер» на борту разбился 23 августа. Десять человек, находившихся на борту, погибли, все тела опознаны. Рустам Каримов был вторым пилотом на данной рейсе.

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