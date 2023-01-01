Уволился замруководителя краевого ГУФСИН Сергей Носов Он курировал вопросы охраны исправительных учреждений Поделиться Твитнуть

Сергей Носов

«Коммерсантъ»

Заместитель руководителя ГУФСИН по Пермскому краю Сергей Носов, занимавший эту должность восемь лет, вышел на пенсию. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Данные Носова действительно исчезли с официального сайта управления.

В должности замначальника управления Сергей Носов курировал вопросы охраны исправительных учреждений.

Весной этого года с поста уволился замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Дмитрий Машкин, который курировал вопросы производства в исправительных учреждениях. А летом в ГУФСИН по региону сменился начальник: вместо генерал-майора Юрия Лымаря новым руководителем стал генерал-майор внутренней службы Леонид Мустайкин, который ранее возглавлял управление по Республике Мордовии.





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