Алёна Бронникова Пермячка отсудила у застройщика ЖК «Арсенал» 600 тыс. рублей за просроченную сдачу квартиры ООО «СЗ Арсенал 14 Сатурн-Р» просрочил сдачу жилья более чем на год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд удовлетворил иск жительницы Перми о взыскании более 600 тыс. руб. с застройщика ЖК «Арсенал». Об этом сообщается на сайте краевого суда.

Женщина 1 июля 2021 года заключила с ООО «СЗ Арсенал 14 Сатурн-Р» договор купли-продажи квартиры, по условиям которого застройщик должен был передать покупательнице жилое помещение не позднее 20 июля того же года. Однако, по данным ведомства, ключи женщина так и не получила. Более того, срок сдачи помещения был задержан более чем на год.

«В связи с тем, что застройщик задерживал сдачу квартиры, покупатель направила ему претензию с просьбой передать жилое помещение с комплектом ключей до 10 августа 2022 года, возместить убытки и неустойку. Сроки ответчиком несколько раз сдвигались, а при окончательном осмотре квартиры у истца имелись претензии по качеству жилого помещения», — сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Квартира предназначалась для сдачи в аренду, поэтому потерпевшая обратилась в суд с иском о взыскании убытков «недополученного дохода». Акт приёма-передачи был подписан только после подачи заявления в суд — 28 сентября 2022 года.

Свердловский районный суд установил нарушение прав истца, взыскал с застройщика 500 тыс. руб. неустойки, 5 тыс. руб. моральной копенсации и 100 тыс. руб. штраф. Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда оставила решение без изменения.

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