«Россети Урал» прекращают эксплуатацию электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа Поделиться Твитнуть

Филиал «Россети Урал» — «Пермэнерго» с 1 сентября 2023 года прекращает эксплуатацию и обслуживание электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа.

Это обусловлено тем, что муниципальные объекты электросетевого хозяйства Кунгурского городского округа были переданы в государственную собственность Пермского края и одновременно в хозяйственное ведение Пермскому краевому государственному унитарному предприятию «Краевые электрические сети».

ПКГУП «Краевые электрические сети» уведомило ПАО «Россети Урал» о прекращении договора аренды электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа Пермского края, заключенного ранее между компанией «Россети Урал» и Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Кунгурского муниципального округа.

С 1 сентября 2023 года по всем вопросам, связанным с эксплуатацией объектов электросетевого комплекса Кунгурского муниципального округа, устранением нештатных ситуаций, организацией учета электроэнергии, технологическим присоединением, необходимо обращаться в ПКГУП «Краевые электрические сети», расположенное по адресу: Пермский край, город Чернушка, улица Дзержинского, 11а.

Сайт: https://chernseti.ru, электронная почта: info@chernseti.ru.

Телефон для обращений потребителей услуг по передаче электрической энергии и (или) технологическому присоединению (ПТО): 8-(34261)-4-09-09.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.