Максим Артамонов Пермякам напомнили о незаконности поборов в школах В случае нарушений нужно сразу подавать жалобу Поделиться Твитнуть

Фото: министерство образования Архангельской области

В преддверии учебного года жителям Пермского края напомнили, что в школах не вправе брать деньги с родителей учеников, и рассказали, куда обращаться тем, кто столкнулся с нарушениями. Об этом сообщается в telegram-канале краевого парламента.

Согласно ст. 9 закона «Об образовании», обязательства по содержанию школ несут целиком муниципалитеты и государственные органы власти. Руководство школ или учителя не вправе требовать или даже просить на содержание школ и обеспечение образовательного процесса (например, оплата ремонта, охраны или покупка мебели).

Родители также не обязаны покупать лыжи на уроки физкультуры, поскольку школа должна бесплатно предоставлять средства обучения и воспитания, в том числе спортивный инвентарь.

Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы выдаются школьникам бесплатно на период получения образования. Все материалы сверх этих стандартов родители покупают сами или за счёт школы, если школа примет такое решение.

Платными могут быть только те услуги, которые выходят за рамки федеральных государственных образовательных стандартов. Это могут быть дополнительные занятия или углублённое изучение дисциплин, то есть только те услуги, которые предоставляются в добровольном порядке и по выбору ученика или его родителей.

Тем, кто столкнулся с нарушениями, советуют обращаться к руководству школы или её учредителю, а если это не поможет, то в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Министерство просвещения, к депутатам любого уровня или в суд.

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