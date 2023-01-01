Снос десяти аварийный домов в районе ДКЖ в Перми оценили в 32,4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала "Пермь Первая"

«Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» начало поиск подрядчика на снос десяти аварийными домов в Дзержинском районе Перми. Информация опубликована на портале госзакупок.

Заявки принимаются до 30 августа, исполнителя работ назовут 4 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 32,4 млн руб.

Согласно техзаданию, подрядчик обязуется в срок до 10 октября выполнить работы по сносу десяти многоквартирных домов, признанных аварийными, в Дзержинском районе Перми, осуществить вывоз и утилизацию отходов, а также выполнить вертикальную планировку земельных участков под объектами.

Сносу подлежат дома по адресам: ул. Барамзиной, 60; ул. Детская, 8, 10; ул. Папанинцев, 3, 14, 16, 18, 21; ул. Углеуральская, 6 и ул. Энгельса, 9.





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