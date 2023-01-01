Из Перми на Донбасс отправили партию новых учебников по истории для 11 классов Также в зоне СВО получат 15 тонн гуманитарного груза Поделиться Твитнуть

Фото: министерство образования Архангельской области

Гуманитарный центр Прикамья направил в зону СВО очередную партию гуманитарного груза, предназначенного для участников специальной военной операции и жителей Северодонецка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отмечается, что воинские части получат дополнительные стройматериалы и оборудование: бойцам направили четыре дизельных генератора, электроинструменты, 120 адресных посылок, медикаменты для военного госпиталя. Для жителей города в ЛНР собраны продукты питания, канцтовары к началу учебного года, книги, а также новые учебники по истории для 11 классов, таблицы по русскому языку, альбомы по грамматике и орфографии, специальные баннеры для оформления школьных пространств для патриотического воспитания молодёжи и др.

Напомним, с начала специальной военной операции из Прикамья в зону СВО направлено 402 конвоя с адресными и общими грузами весом свыше 1,3 тыс. тонн.

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