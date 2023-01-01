Андрей Стрельцов «Парма» проиграла ЦСКА второй товарищеский матч В составе пермской команды появились легионеры Поделиться Твитнуть

фото: БК ЦСКА

Повторный поединок баскетбольных клубов «Парма» и ЦСКА прошёл в столице. Как и в предыдущей встрече, армейцы праздновали победу. ​ Итог встречи 61:72.​

Если в первой игре в составе пермяков были одни россияне, то во второй на площадке появились легионеры. Лучшим игроком в составе гостей стал Си Джей Брайс, набравший 13 очков и сделавший 2 передачи, 7 подборов. Также в игре принял участие Айзея Риз.

Следующая товарищеская игра для «Пармы» пройдёт в Ижевске. Соперником станет местный БК «Купол-Родник». Затем подопечных Евгения Пашутина ждёт участие в двух турнирах.

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