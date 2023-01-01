В пермском ТРК «Семья» готовится к открытию ресторан грузинской кухни «Хочу Пури» займёт площади Casa Mia Поделиться Твитнуть

В ТРК «Семья» осенью откроют ресторан грузинской кухни «Хочу Пури». Он займёт площади на третьем этаже торгового центра. Это место ранее занимал ресторан итальянской еды Casa Mia. Сейчас ведутся подготовительные работы на площадке.

Как сообщили в администрации ТРК, замена Casa Mia на «Хочу Пури» является первым этапом обновления ресторанной концепции торгового центра. Реконцепт планируется завершить к весне 2024 года. Предполагается открытие новых заведений и обновление некоторых существующих.

«В классической модели управления торговыми центрами предполагается обновление ресторанной группы каждые 5-7 лет, — отметила руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова. — Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы предоставим посетителям ТРК возможность получить новые гастрономические впечатления».

«Хочу Пури» — федеральная сеть ресторанов, представленная в нескольких городах России. Бренд принадлежит федеральной компании «ЯсноРестораны».

Первый ресторан сети в Перми уже открылся в ​iMALL Эспланада.









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