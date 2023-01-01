Генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» может стать почётным гражданином Пермского края С инициативой выступил глава Перми Поделиться Твитнуть

Александр Иноземцев

Константин Долгановский

Глава Перми направил в Пермскую городскую думу предложение внести губернатору Пермского края представление о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» управляющему директору, генеральному конструктору акционерного общества «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву. Проект решения опубликован на сайте гордумы.

В документе сказано, что звание присваивается «за выдающиеся заслуги в развитии авиационной промышленности Пермского края и многолетнюю плодотворную деятельность».

Александру Иноземцеву 72 года. Он российский учёный, специалист в области авиационных двухконтурных двигателей, энергетических газотурбинных установок и газотурбинных электростанций. Автор 114 научных работ, в том числе 2 монографий и 3 авторских свидетельств и 61 патента. Главный конструктор двигателя ПС-90А. Им разработаны принципы концептуального проектирования авиадвигателей с высокой степенью двухконтурности для средне- и дальнемагистральных самолётов; методологии проектирования газотурбинной техники с применением многоуровневой системы математических моделей физических процессов; методологии и стратегии управления ресурсом газотурбинной техники без опережающей стендовой наработки.

С 2000 года он руководит кафедрой «Авиационные двигатели» Пермского государственного технического университета. Иноземцев является академиком РАН (2022), Героем Труда Российской Федерации (2023).

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