На Дне города в Соликамске праздничный салют улетел в зрителей
Никто не пострадал
В субботу, 26 августа, во время празднования Дня города в Соликамске при запуске салюта один из залпов был сделан не вверх, а в сторону зрителей. Фейерверк пролетел сквозь толпу людей, а затем взорвался на мосту. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на комментарии в группе «Подслушано Соликамск» ВКонтакте.
В сеть также попало видео с места происшествия. На кадрах видно, что некоторые зрители сумели вовремя отскочить в сторону. Как сообщают местные жители, в результате инцидента никто не пострадал.
На Дне города перед соликамцами выступил актёр сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов — он же исполнитель хип-хопа и рэпа VAVAN.
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