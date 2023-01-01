На Дне города в Соликамске праздничный салют улетел в зрителей Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 26 августа, во время празднования Дня города в Соликамске при запуске салюта один из залпов был сделан не вверх, а в сторону зрителей. Фейерверк пролетел сквозь толпу людей, а затем взорвался на мосту. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на комментарии в группе «Подслушано Соликамск» ВКонтакте.

В сеть также попало видео с места происшествия. На кадрах видно, что некоторые зрители сумели вовремя отскочить в сторону. Как сообщают местные жители, в результате инцидента никто не пострадал.

На Дне города перед соликамцами выступил актёр сериала «Реальные пацаны» Владимир Селиванов — он же исполнитель хип-хопа и рэпа VAVAN.

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