Максим Артамонов В Перми закроется блинная «Сковородка» на Петропавловской У торговой точки истекает срок аренды Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Блинная «Сковородка», расположенная на первом этаже ЖК «Астра» по ул. Петропавловской, 57, закроется до конца года. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на финансового директора ГК «РИАЛ» (соинвестор сети блинных) Марину Медведеву.

По её словам, у торговой точки по этому адресу заканчивается договор аренды, и его не планируют продлевать. В связи с этим «до Нового года «Сковородка» по этому адресу точно закроется», — отметила Медведева.

Вместе с тем сеть блинных «Сковородка» планирует запуск нескольких новых заведений. В частности, только в этом году в Перми планируется открыть две новые точки.

По данным сервиса 2gis, на сегодняшний день в Перми находятся 18 блинных и ещё одна — в Лысьве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.