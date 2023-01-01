Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская галеристка открыла бутик-отель в Израиле Марина Фельдблюм намерена проводить арт-резиденции, художественные мастер-классы и винные дегустации Поделиться Твитнуть

Марина Фельдблюм на фоне любимой картины

Бывший директор Центрального выставочного зала в Перми Марина Фельдблюм открыла в Израиле бутик-отель, совмещённый с арт-резиденцией. Villa Marina расположилась на первом этаже исторического здания — бывшей виллы времён Османской империи — в курортной зоне Хайфы рядом с пляжем Бат Галим. В отеле шесть номеров и большая общественная зона, где, по замыслу владелицы бизнеса, будут проходить выставки, художественные мастер-классы, винные дегустации и другие мероприятия.

В настоящее время в Villa Marina проходит выставка графики Ренато Гуттузо. Среди экспонатов — серия «Карты Таро», где Шут изображён в виде Гитлера, а Королева — в виде Жаклин Кеннеди.

Планируется, что вне курортного сезона в вилле будет работать арт-резиденция.

Марина Фельдблюм переехала в Израиль год назад, в августе 2022 года.

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