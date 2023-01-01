Андрей Стрельцов «Амкар» сыграл вничью с ФК «Родина-2» Это пятый матч пермской команды без побед в чемпионате Поделиться Твитнуть

Матч седьмого тура чемпионата российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А» среди команд «Серебряной группы» «красно-чёрные» провели на домашней арене. За 90 минут игрового времени мяч так и не побывал в сетке ворот. Итог поединка 0-0.

Это пятый матч в турнире подряд, в котором подопечные Ивана Черенчикова не могут добиться победы.

«Амкар» в турнирной таблице на момент завершения матча занимал четвертое место с 10 очками.

Следующую игру, которая состоится 2 сентября, «Амкар» проведёт в гостях с белгородским «Салютом».

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