Максим Артамонов В Перми выставку «Оружие Победы» продлят до 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Выставка «Оружие Победы», открытая накануне Дня города, будет продлена и дополнена новыми экспонатами в сентябре этого и январе 2024 года. Об этом сообщили в оргкомитете "Пермь-300".

Всего, по данным организаторов, с момента открытия патриотическую выставку посетили более 310 тыс. жителей и гостей Пермского края.

В конце июля на заседании совета глав муниципальных образований Пермского края министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов рассказал, что за полтора месяца работы выставки её посетили более 20 тыс. чел. При этом, озвучивая статистику, он отметил, что организованных групп из территорий Прикамья «было немного». Всего шесть муниципалитетов организовали групповые экскурсии в Пермь в количестве 20-40 чел.

В то же время, Чибисов обратил внимание, что даже многие пермяки не знают про оборонные предприятия, которые работают в городе.

Напомним, выставочная экспозиция «Оружие Победы» доступна для пермяков и гостей города с 10 июня в цехе № 5 Завода Шпагина. Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте.

На выставке представлено более 400 экспонатов. Среди них крупногабаритная техника, в том числе РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», корпусная гаубица-пушка МЛ-20, дивизионная гаубица М-30, корпусная пушка А-19, миномёты 120-мм и 240-мм, пушка 130-мм М-46 и др. Большинство экспонатов были вывезены из музейных хранений, корпоративных и научных экспозиций. Некоторые, навсегда утерянные экспонаты прошлых веков, восстановлены в виде копий в масштабе 1:1.

Для посетителей выставки подготовлена экскурсионная программа и другие мероприятия — лекции, презентации, кинопоказы, дискуссии от учёных, преподавателей университетов, сотрудников заводов по инженерной, исторической, краеведческой тематике.

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