Максим Артамонов Выставку «Оружие Победы» в Перми посетили более 20 тысяч человек Осенью она изменит свой формат Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

На заседании совет глав муниципальных образований Пермского края чиновники отчитались о ходе реализации фестиваля «Оружие победы», приуроченного к 300-летнему юбилею Перми и посвящённого истории пермских предприятий ОПК. За полтора месяца работы одноимённой выставки её посетили более 20 тыс. человек, рассказал заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Прикамья Алексей Чибисов.

Озвучивая статистику, он отметил, что организованных групп из территорий Прикамья «было немного». Всего шесть муниципалитетов организовали групповые экскурсии в Пермь в количестве от 20 до 40 человек.

В то же время Чибисов обратил внимание, что даже многие пермяки не знают про оборонные предприятия, которые работают в городе.

«В первые полтора месяца работы мы увидели, что очень многие жители даже Перми не знают о том, какие предприятия работали и работают на территории Перми и Пермского края, что выпускают и как это связано с российской армией и специальной военной операцией. Поэтому мы считаем, что этот проект, как патриотический и просветительский, крайне важен», — отметил чиновник.

Алексей Чибисов также добавил, что осенью 2023 года будут внесены изменения в экспозицию, и жители территорий уже смогут ознакомиться с экспонатами в таком виде, в котором они представлены на выставке сейчас.

Напомним, выставочная экспозиция доступна для посещения жителям и гостям Пермского края с 11 июня по 20 октября в цехе № 5 Завода Шпагина. Вход на неё бесплатный, по предварительной регистрации на сайте по ссылке.

Для посетителей выставки подготовлена экскурсионная программа и другие мероприятия — лекции, презентации, кинопоказы, дискуссии от учёных, преподавателей университетов, сотрудников заводов по инженерной, исторической, краеведческой тематике.

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