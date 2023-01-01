Максим Артамонов В Прикамье водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку Проводится проверка Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Звездном 8-летняя девочка попала под колёса автомобиля Toyota Verso. Происшествие случилось вечером 24 августа, когда иномарка двигалась по междворовому проезду. Об этом сообщает местная администрация на официальной странице в соцсети ВКонтакте.

По данным полиции, дорожное происшествие случилось у дома № 10 по улице Школьная. Девочка переходила дорогу вне пешеходного перехода, она вышли из-за припаркованного автомобиля и начала переходить дорогу, попав под колсёса Toyota Verso.

В результате ДТП ребёнок получил травму. Другие подробности не сообщаются.

Сейчас по факту происшествия полиция проводит проверку.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.