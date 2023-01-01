Андрей Стрельцов «Молот» пока не может одержать победу на домашнем турнире В субботу пермские хоккеисты уступили тюменскому «Рубину» Поделиться Твитнуть

В Перми продолжается предсезонный хоккейный турнир «Кубок Прикамья». За почётный трофей поведут борьбу четыре команды. В своём втором поединке подопечные Сергея Бердникова встретились с ХК «Рубин». Как и днём ранее «Молот» не смог добиться победы у ступил со счётом 1-3. Единственный гол в составе хозяев забил Роман Ивашов.

В воскресенье «Молот» проведёт матч завершающий поединок с «Челметом» из Челябинска.





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