Андрей Стрельцов
«Молот» проиграл в стартовом матче хоккейного турнира «Кубок Прикамья»
Поделиться
Твитнуть
25 августа в Перми стартовал хоккейный турнир «Кубок Прикамья». В первом матче пермский «Молот» сыграли с ХК «Зауралье». Поединок завершился победой гостей. Пермяки пропустили в свои ворота две шайбы, не забив соперникам ни одной.
За почётный трофей поведут борьбу четыре команды. В субботу «Молот» проведёт матч с тюменским «Рубином», который в сегодня уступил «Челмету».
«Кубок Прикамья» — очередной этап подготовки к новому сезону для пермской ледовой дружины.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть