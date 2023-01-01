Андрей Стрельцов «Молот» проиграл в стартовом матче хоккейного турнира «Кубок Прикамья» Поделиться Твитнуть

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25 августа в Перми стартовал хоккейный турнир «Кубок Прикамья». В первом матче пермский «Молот» сыграли с ХК «Зауралье». Поединок завершился победой гостей. Пермяки пропустили в свои ворота две шайбы, не забив соперникам ни одной.

За почётный трофей поведут борьбу четыре команды. В субботу «Молот» проведёт матч с тюменским «Рубином», который в сегодня уступил «Челмету».

«Кубок Прикамья» — очередной этап подготовки к новому сезону для пермской ледовой дружины.​

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