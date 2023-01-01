Алёна Бронникова В Пермском крае суд рассмотрит дело о смертельном ДТП с грузовиком Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Прокуратура Прикамья направит на рассмотрение в суд материалы уголовного дела в отношении водителя грузового автомобиля Volvo с полуприцепом, по вине которого в конце января 2023 года произошла смертельная авария на трассе Кунгур—Соликамск. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Водитель, игнорируя требования дорожных знаков и сложные метеоусловия, двигаясь по автомобильной дороге с превышением скоростного режима, совершил занос и выезд полуприцепа на полосу встречного движения с его последующим опрокидыванием, где допустил столкновение с автомобилем "ГАЗ-32212", перевозившим пациентов Городской клинической больницы № 4», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

По данным следствия, водитель и пассажиры «ГАЗ-32212» получили травмы, от которых скончались на месте происшествия.

Водитель Volvo обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц. Обвиняемому грозит лишение свободы сроком до семи лет с лишением права заниматься определённой деятельностью в течение трёх лет.

Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение. Дело направят в суд в ближайшее время для рассмотрения по существу.

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