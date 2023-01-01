Алёна Бронникова В память о коми-пермяцком писателе в Кудымкарском округе установят мемориальные доски Василий Климов ушёл из жизни в 2020 году Поделиться Твитнуть

В Кудымкарском муниципальном округе местные депутаты решили установить мемориальные доски в память о писателе Василии Климове. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Всего планируется разместить две мемориальные доски. Одна будет находиться на фасаде здания Пешнигортского районного Дома культуры, а вторую разместят на фасаде дома в д. Заречный Пешнигорт, где писатель жил и работал.

Василий Васильевич Климов родился 20 марта 1927 года в деревне Заречный Пешнигорт. Он был писателем, драматургом, этнографом, членом Союза писателей СССР, заслуженным работником культуры РСФСР, почётным гражданином Кудымкарского муниципального района и Коми-Пермяцкого автономного округа. Является также лауреатом премии Пермского края в сфере культуры и искусства. Писал в разных литературных жанрах, собирал коми-пермяцкий фольклор. По его пьесе «Гузи да Мези» Коми-Пермяцкий драматический театр поставил одноимённый спектакль.

Писатель ушёл из жизни в 2020 году.





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