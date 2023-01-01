Алёна Бронникова В Перми зафиксированы пробки в восемь баллов Общественный транспорт отстаёт от графика на 10-20 минут Поделиться Твитнуть

В конце рабочей недели Пермь сковали автомобильные пробки. Как сообщает telegram-канал «Пермский транспорт», большая часть маршрутов отстаёт от расписания на 10-20 минут.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», ситуация на дорогах оценивается в восемь баллов. Сильнее всего затруднено движение в центре. Осложняют ситуацию несколько ДТП, которые произошли примерно в одно время в Ленинском районе.

Судя по карте, одна авария произошла на перекрёстке улиц Ленина и Куйбышева, ещё две — у Коммунального моста на левом берегу Камы, и ещё одна — по ул. Спешилова в сторону центра города.

Напомним, на прошлой неделе в пятницу в Перми были зарегистрированы пробки в шесть баллов. В том числе из-за ДТП образовался затор на Восточном обходе в сторону выезда из города длиной 8 км.





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