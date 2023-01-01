Алёна Бронникова Конец рабочей недели для пермяков ознаменовался очередными пробками На Чусовском мосту и при подъезде к нему образовался затор почти на 8 км Поделиться Твитнуть

В Перми на Чусовском мосту и при подъезде к нему в сторону выезда из города образовался автомобильный затор протяжённостью около 8 км. Его начало находится недалеко от остановки «Садовый кооператив Солнечный». По данным сервиса «Яндекс. Карты», рядом с мостом в 18:16 произошло ДТП.

В целом в столице региона пробки оцениваются в 6 баллов. Загруженным оказался также центр Перми.

Красным выделены улицы Анри Барбюса, Якова Свердлова и Лифанова на выезде из центра в сторону микрорайона Висим и улицы Локомотивная и 2-я Шоссейная в сторону Дзержинского района. Из-за ведущихся работ на ш. Космонавтов сильно затруднено движение в районе между остановками ул. Блюхера и ул. Мильчакова, по ул. Плеханова от Петропавловской и по ул. Столбовой от Левченко. Кроме того, стоят машины в сторону Стахановской по ул. Карпинского и часть ул. Стахановской от дамбы. На выезде из горда также пробка по ш. Космонавтов.

На прошлой неделе на Чусовском мосту образовалась большая пробка из-за массового ДТП. Затор растянулся почти на 10 км.





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