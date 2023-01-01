Андрей Стрельцов Студент из Чайковского отличился на Кубка мира по боевому самбо Поделиться Твитнуть

фото: минспорта Пермского края

На Кубке мира по самбо прикамский спортсмен Владимир Романов завоевал «бронзу». ​ Соревнования прошли в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан). ​

Среди участников самбисты из России, Болгарии, Армении, Казахстана, Республики Беларусь, Камеруна, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. ​ В итоге национальная команда нашей страны одержала уверенную командную победу.

Выступавший в её составе студент​ Чайковской государственной академии ФКиС, воспитанник лысьвенской школы самбо​ Владимир Романов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 58 кг, пропустив вперед только борцов из Казахстана и Узбекистана.

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