Андрей Стрельцов
Студент из Чайковского отличился на Кубка мира по боевому самбо
На Кубке мира по самбо прикамский спортсмен Владимир Романов завоевал «бронзу». Соревнования прошли в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан).
Среди участников самбисты из России, Болгарии, Армении, Казахстана, Республики Беларусь, Камеруна, Китая, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана. В итоге национальная команда нашей страны одержала уверенную командную победу.
Выступавший в её составе студент Чайковской государственной академии ФКиС, воспитанник лысьвенской школы самбо Владимир Романов завоевал бронзовую награду в весовой категории до 58 кг, пропустив вперед только борцов из Казахстана и Узбекистана.
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