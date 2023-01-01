В сентябре в Пермском крае заработает «Школа фермера» Подписано трёхстороннее соглашение о запуске проекта Поделиться Твитнуть

Подписание соглашения: в центре — министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков, справа — директор Пермского филиала РСХБ Руслан Куранаков, слева — ректор Пермского ГАТУ Алексей Андреев

В Пермском крае с 18 сентября начинает работу «Школа фермера» — это совместный образовательный проект при участии министерства агропромышленного комплекса Пермского края, Пермского аграрно-технологического университета и Пермского регионального филиала АО «Россельхозбанк». Трёхстороннее соглашение уже подписано. Об этом сообщили в краевом минагро.

Проект направлен на обучение начинающих предпринимателей, организации бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и формирование профессиональных кадров для сельского хозяйства. Обучение будет проходить бесплатно на базе Пермского аграрно-технологического университета.

Слушатели, пройдя курс, получат не только теоретические знания в области агротехнологии, маркетинга, но и научатся выстраивать финансовую модель своего нового бизнеса. Завершится курс защитой бизнес-планов.

В 2023 году определены новые направления специализации: повышение эффективности молочного животноводства, овощеводство, сельскохозяйственная кооперация и переработка сельскохозяйственной продукции.

Новые направления вводятся с учётом потребности и стратегии развития сельского хозяйства края, отметил министр агропромышленного комплекса Прикамья Павел Носков. «Считаю, что участие в проекте становится хорошей стартовой площадкой для успешного начала агробизнеса. Стоит отметить, что каждый пятый слушатель «Школы фермера» стал победителем конкурсного отбора на получение гранта для начинающего фермера «Агростартап», — заявил министр.

Школа фермера — это федеральный образовательный проект Россельхозбанка. На территории Пермского края проект реализуется с 2021 года. За три года в «Школе фермера» прошли курс и приступили к реализации бизнес-проектов в сельском хозяйстве более 50 человек.

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