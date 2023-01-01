Рузанна Баталина корреспондент Афиша. Избранное Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать с 25 августа по 1 сентября Поделиться Твитнуть

26 августа в Чердынском краеведческом музее пройдёт мини-фестиваль «Так сушится гербарий» (0+). Участников ждёт знакомство с интересными и необычными растениями Чердынской земли, а расскажет о них и о том, как правильно сушить гербарий кандидат биологических наук, научный сотрудник музея Алексей Селиванов. Кроме того, в программе мастер-класс по изготовлению цветочного мыла, дискуссия «Зачем мы сушим травы?» и ярмарка.

26 августа с 10:00 в Соликамске отметят сразу два праздника – День города (0+) и День шахтёра (0+) с насыщенной культурной программой: многочисленные концерты, в том числе выступления Пермского губернского оркестра, Владимира Селиванова и диджея Леонида Руденко, молодёжный блок, показательные выступления по фехтованию и чемпионат города по футболу, экскурсии, фестиваль брейк-данса и многое другое.

26 августа в 12:00 в Черняевском лесу (экотропа «Дорога домой») пройдёт экологический квест (0+). Участники в игровой форме познакомятся с интересными фактами из истории места, с особенностями и обитателями долины.

26 августа в 12:00 в Кизеле пройдёт фестиваль «Уральская кочерга» (0+). В программе мастер-классы по изготовлению символа «Уральская кочегарка», программа «Игры нашего двора», конкурс творческих работ «Город трудовой доблести», фотовыставка «Герой моей семьи. Шахтёрская летопись», передвижная выставка музеев территории КУБа, концертная программа, выпуск специального номера газеты «Уральская кочегарка» и танцевальный вечер.

26 августа в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт авторская лекция Сергея Крюкова «Дом Павлюкевича и Субботиной. My sweet home через призму постмодернизма на примере произведений Михаила Павлюкевича и Ольги Субботиной» (18+) из цикла «Искусство без прикрас».

26 августа в 20:00 в деревне Сеполь (Кочёвский МО) пройдёт фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Видзмортлö козин» (16+). В программе – праздничное открытие фестиваля, квест-путешествие, а также обрядово-развлекательное действо, в которое войдут костровые песни, ярмарка даров леса, мастер-классы и многое другое.

26 августа с 20:00 до 00:00 на эспланаде перед Органным залом и перед Театром-Театром пройдёт заключительное событие флагманского фестиваля «Город встреч» (0+) – «Ночь города» (0+). Вечер начнётся с совместной концертной программы Оркестра русских народных инструментов Пермской филармонии и музыкантов оркестра Пермской оперы перед Органным залом. В 20:30 с выступления уроженца Перми DJ Smash откроется концерт перед Театром-Театром. Исторический контекст города и края будет представлен в проекте «Мистика Пармы» с использованием арт-объектов. На главную сцену выйдут финалисты специального проекта летнего фестиваля «Проявись», в котором принимали участие жители города; солисты Пермского театра оперы и балета, группа «Давинчи», хип-хоп исполнитель Loc-Dog в сопровождении победителей танцевальных батлов фестиваля «Танцуй. Открывай» и Лев Лещенко. Завершится шоу на эспланаде выступлением группы «Ленинград». В 00:00 основное действо переместится на набережную Камы – там пройдёт ночное световое шоу с полётами воздушных шаров и парадом яхт с подсвеченными парусами. Кроме того, в течение всего дня, с 10:00 до 00:00, будут проходить экскурсионные программы «Маршруты Перми».

26 и 27 августа в Перми пройдёт Х российский литературный фестиваль «Компрос» (18+). Фестиваль откроется 26 августа в 12:00 поэтическими чтениями на «Корабле поэтов» (12+) в акватории Камы. Там же можно будет познакомиться с новыми книгами поэтов. Основной площадкой фестиваля станет пространство «Дом» (25 Октября, 1). Здесь пройдёт интеллектуальная игра-викторина «Литра-БОЛ» (18+) – литературный аналог «Мозгобойни». Вечером состоится творческий вечер Данилы Давыдова (Москва, 18+) – поэта, прозаика и литературоведа. Второй день фестиваля, 27 августа, откроется дискуссией в литературной студии «Мужской клуб» (18+), а продолжится творческой встречей с поэтом Александром Самойловым (Челябинск, 18+). Вечером состоится «Шанс для неизданных книг» (18+). У писателей (поэтов, прозаиков, драматургов и эссеистов) появится возможность рассказать о своей неизданной книге жюри в жанре презентации. Фестиваль завершится литературно-танцевальной композицией «Танцы с поэтами, или Скандал в Благородном собрании» (18+). В её основе – реальный факт истории Перми. В 1860 году на литературном вечере в Благородном собрании в Перми жена статского советника Евгения Толмачёва декламировала «Египетские ночи» Александра Пушкина. Этот вечер и смелое выступление молодой красавицы дали повод для шумной полемики о роли женщины, в которую были вовлечены виднейшие публицисты того времени, в том числе Чернышевский, Писарев, Некрасов и Достоевский. В концерт-банкет-холле «Атмосфера» (Сибирская, 16) режиссёр Семён Иванов вместе с актёрами и музыкантами творчески переосмыслит события 160-летней давности. Во второй части заключительного вечера фестиваля – «Танцах с поэтами» (18+) – будут звучать стихи современных поэтов в сопровождении танцовщиц и группы Вани Пинженина «Выход на посадку» (Санкт-Петербург). Кроме того, в программе фестиваля концерт группы «Смирный и друзья» (12+), букпитчинг (16+), мастер-классы для авторов и многое другое.

27 августа в киноцентре «Премьер» пройдёт празднование Дня российского кино (0+): кинопрограмма современного и советского кино, лекции, мастер-классы и активности для детей. Киносеансы будут идти с модерацией – с представлением фильма и обсуждением после просмотра. Зрители увидят фильм «Человек-амфибия» (6+), открывший советскому кино технологию подводных съёмок, и комедийную классику с Евгением Леоновым «Полосатый рейс» (12+). В одном из залов «Премьера» нон-стоп будет идти показ дебютного сериала Надежды Михалковой «Номинация» (18+), где она сыграла вместе с сестрой Анной Михалковой. Отдельная программа фильмов посвящена Перми: будут показаны фильмы «Поезд идёт на восток» (0+), «Гражданин Лёшка» (12+) и «Географ глобус пропил» (18+), которые снимались в Перми в разные годы. Состоится премьера окончательной версии авторского проекта Сергея Лепихина «История пермского кино в лицах» (12+), которую после ухода режиссёра заканчивали кинематографисты студии «Новый курс». Кроме того, состоятся повторы фильмов пермских режиссёров, снятых к 300-летию Перми: «Женское лицо» (12+), «Воспоминания о городе М» (12+), «Продавец счастливой пиццы» (12+). Все кинопоказы, а также мастер-классы и лекции пройдут бесплатно.

27 августа в 12:00 в селе Ошиб (Кудымкарский МО) пройдёт фестивальная реконструкция «Охота на охоту» (0+). Мероприятие проводится около мистического камня «Ен из» – местные жители считают, что камень неземного происхождения, многие утверждают, что энергетика здесь особенная, исцеляющая. Участников ждут охотничьи соревнования, театрализованное представление, мастер-класс по изготовлению оберегов, обряд на удачу в охоте и обряд подношения Вöрись – лесному хозяину.

27 августа в 15:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят мюзикл «Норд-Ост» (6+). Этот мюзикл стал первым в России спектаклем, который был поставлен по бродвейским технологиям и шёл на сцене ежедневно более года. Его литературная основа — роман Вениамина Каверина «Два капитана». Спектакль получил национальную театральную премию «Золотая Маска».

27 августа в 17:00 в музее современного искусства PERMM пройдёт артист-ток с документальным фотографом Федором Телковым (18+), автором проекта «Право веры», представляющим подробное визуальное исследование современного уральского старообрядчества, которым автор занимался с 2016 по 2022 год. На встрече художник расскажет о многоэтапном пути работы над долгосрочными исследовательскими проектами, откроет для гостей проект «Право веры» как историю о вечных, общечеловеческих ценностях, а старообрядческую культуру – как самобытный мир оберегаемых традиций и преданности собственным убеждениям.

29 августа в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Семья» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят «Балеты Матса Эка: Барышников и Гиллем» (12+). Спектакли объединены не только авторством хореографа, но и ощущением внутренней силы, безграничной любви и преданности профессии.

29 августа в 19:00 в Органном концертном зале ансамбль солистов Пермской филармонии квартет «Каравай» и Владимир Чадов (тенор) выступят с концертной программой «Музыка кино» (6+). Зрители услышат популярные песни и лирические мелодии из отечественных и зарубежных кинофильмов.

С 30 августа по 3 сентября в Перми и районах Пермского края пройдёт третий Международный кинофестиваль «Форма Жизни» (16+) – фестиваль об окружающей среде, посвящённый вопросам сохранения природы и всех форм жизни, представленных на планете. Основу фестиваля составляют международная конкурсная программа и внеконкурсные показы. В конкурсе принимают участие восемь полнометражных документальных фильмов из разных стран мира, в том числе из России, созданные в 2022–2023 годах. На церемонии открытия покажут документальную картину «Голоса Арктики» (6+) с участием известного дизайнера и диджея Дениса Симачёва и Николая Курилова – автора стихотворения «Родное» из фильма «Брат 2».

фото: пресс-служба фестиваля

С 1 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького работает выставка «215 лет со дня рождения Павла Дмитриевича Дягилева» (16+). На выставке представлены книги, сборники, библиографические издания, журнальные и газетные статьи, рассказывающие о жизни нескольких поколений рода Дягилевых. Один из разделов посвящен родовому имению в Бикбарде, где любили собираться все члены семьи Дягилевых. Особого внимания заслуживают материалы из личного фонда С. П. Дягилева. Коллекция была передана в библиотеку им. А. М. Горького родственниками балерины Н. П. Ренэ-Рославлевой. В нее входят родословная семьи Дягилевых, вырезки из газет и журналов, вышедших в России и за рубежом, фотографии.

1 сентября в 17:00 в Пермском краеведческом музее пройдёт открытие выставки «...И птичка вылетает» (0+). Будут представлены фотоаппаратура и принадлежности, которыми пользовались фотолюбители разных эпох, а также фотографии, отображающие разнообразие творческих и повседневных интересов фотолюбителей.

Пермский краеведческий музей

1 сентября в 19:00 в кинотеатре «Синема Парк Планета» в рамках проекта TheatreHD зрители увидят спектакль Фредрика Ридмана «Щелкунчик: Перезагрузка» (16+). Это трогательная, пусть и слегка безумная и очень темпераментная история о девочке-беспризорнице, в поисках родителей путешествующей в компании странного и опасного незнакомца и сломанной игрушки.

До 1 октября в Центре городской культуры работает персональная выставка Александра Гельдта «Способность видеть» (0+). Выставка построена как инженерный оптический прибор, позволяющий пройти путь от частностей и рядовых проявлений хаоса к общей гармоничной картине, совершить шаг от зрения к созерцанию.

Ежедневно на канале DW Classical Music можно увидеть запись концерта 1991 года: Симфонический оркестр Баварского радио под управлением сэра Колина Дэвиса исполняет Серенаду №10 Моцарта.

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