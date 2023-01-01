В Перми в «Ночь города» выступят Лев Лещенко и группа «Ленинград» Гала-событие состоится 26 августа Поделиться Твитнуть

В субботу, 26 августа, на городской эспланаде у пермского Театра-Театра состоится шоу «Ночь города», хедлайнерами которого станут Лев Лещенко и группа «Ленинград», об этом ТАСС сообщили в оргкомитете «Пермь-300».

Вечер начнётся с выступления DJ Smash. Затем на сцену выйдут финалисты специального проекта летнего фестиваля «Проявись», солисты Пермского театра оперы и балета, группа «Давинчи», хип-хоп исполнитель Loc-Dog, победители танцевальных батлов фестиваля «Танцуй. Открывай».

В тот же вечер жителям и гостям города предложат посетить специальные экскурсионные программы «Маршруты Перми», вечерние программы для пермяков приготовили Театр оперы и балета и Пермская филармония.

Шоу «Ночь города» станет кульминацией летнего фестиваля «Город встреч», флагманского мероприятия 300-летия Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.