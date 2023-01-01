В Перми временно меняется схема движения трёх автобусных маршрутов Ограничения будут действовать 26 и 27 августа Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

Из-за реконструкции объекта инженерной инфраструктуры 26 и 27 августа будет временно ограничено движение автобусов №16, №57 и №59 по ул. Холмогорской между улицами Чукотская и Запорожская. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на департамент транспорта администрации Перми.

Автобусы №59, следуя из центра города, будут разворачиваться на остановке «Улица 2-я Холмогорская», не заезжая на остановки «Микрорайон Юбилейный» и «Улица 2-я Запорожская».

Автобусы №16, следующие из Мотовилихи, временно укорачиваются до остановки «Микрорайон Юбилейный».

Автобусы №57 будут следовать в объезд закрытого участка по ул. Чукотской.

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