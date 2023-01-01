Глава СКР взял на контроль уголовное дело об аварийных домах в Углеуральском Жители посёлка в Пермском крае живут в опасных условиях Поделиться Твитнуть

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у главы СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе расследования уголовного дела и о проделанной работе по восстановлению жилищных прав граждан, проживающих в аварийных домах в пос. Углеуральский.

Как сообщает пресс-служба СКР, в СМИ появились сообщения, что жильцов разрушающихся зданий не расселяют. В домах нет отопления, текут крыши, осыпается штукатурка. А предлагаемое властями жильё в маневренном фонде для проживания непригодно. Несмотря на многочисленные обращения в инстанции права граждан не восстановлены до сих пор.

Федеральное ведомство заинтересовалось ситуацией в Углеуральском после эфира телевизионной программы «Мужское и женское», где жильцы аварийных домов рассказали о своих проблемах.

Тогда была инициирована проверка изложенных фактов, по её результатам региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

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