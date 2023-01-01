В Перми осудили мошенника, обманувшего 1,3 тысячи пенсионеров Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Свердловском районном суде Перми вынесен приговор уроженцу Белгородской области. Мужчина признан виновным в мошенничестве, совершённом орггруппой, в особо крупном размере.

Суд установил, что подсудимый был членом преступной группы, злоупотреблял доверием потерпевших, в основном пенсионеров, и обманным путём похитил у 1308 пожилых граждан свыше 19 млн руб.

Известно, что группа действовала группа с 2011 по 2013 год по заранее разработанному плану. Располагая информацией о пожилых гражданах, проживающих в Перми и крае, преступники под видом сотрудников соцслужб ходили по квартирам и предлагали приобрести различные товары, в том числе изделия медназначения.

Они сообщали пожилым людям, что действуют в рамках госпрограммы по обеспечению льготников медицинскими изделиями по сниженной цене, которая на самом деле была завышена в несколько раз.

Подсудимый являлся заместителем руководителя преступной группы. Он создал отдельную службу, обеспечивавшую экономическую и юридическую безопасность банды, проводил тренинги с её участниками, обучал психологическим способам воздействия на граждан.

Суд приговорил злоумышленника к четырём годам и трём месяцам колонии общего режима.

В отношении остальных соучастников и организатора группы обвинительные приговоры состоялись ранее.





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