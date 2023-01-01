Скончался экс-завотделением пульмонологии городской больницы № 2 имени Граля Вячеславу Кучерскому было 83 года Поделиться Твитнуть

Вячеслав Кучерский

Министерство здравоохранения Пермского края

В Перми на 84 году скончался Вячеслав Кучерский — бывший руководитель отделения пульмонологии городской больницы № 2 им. Ф.Х. Граля. «Он был неординарный врач, профессионал высочайшего класса и замечательный человек», — сообщили в краевом минздраве.

Под руководством Кучерского в 1973 году на базе КМСЧ №5 было развернуто первое в городе отделение пульмонологии. Впоследствии оно и стало пульмонологическим отделением Городской клинической больницы № 2 им. Ф.Х. Граля, которое 34 года и возглавлял Вячеслав Кучерский.

В минздраве рассказали, что именно под его руководством начиналось внедрение в диагностическую практику бронхоскопии. Также во время его руководства активно шло освоение новых методик и оснащение отделения новейшей диагностической аппаратурой.

Коллектив минздрава Пермского края выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

Похоронят Вячеслава Кучерского 25 августа. В пятницу с 12.20 до 13.20 в Большом ритуальном зале по ул. Старцева, 61 состоится прощание с усопшим.

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