Компании - экспортеры получат из краевого бюджета субсидию на сумму порядка 18 млн рублей Впервые в этом году может быть проведён дополнительный отбор на получение поддержки Поделиться Твитнуть

Экспортные возможности Пермского края обсудили на Совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Заседание прошло под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

В ходе мероприятия было отмечено, что уже четвертый год подряд министерство экономического развития и инвестиций Пермского края возмещает экспортерам затраты при транспортировке товаров за рубеж.

Всего в 2023 году было подано 35 заявок на общую сумму компенсации 18 млн руб. из 30 млн руб. возможных. При этом, впервые в этом году возможно проведение дополнительного отбора. Вся информация будет опубликована на официальных ресурсах регионального Минэкономразвития.

Отметим, что в Прикамье активно работает Центр поддержки экспорта. Он предоставляет компаниям-экспортерам широкий спектр услуг и инструментов для развития и продвижения своей продукции на международных рынках. Это включает финансовую поддержку, консультационную помощь, информационную поддержку, организацию выставок и бизнес-миссий, подготовку экспортных контрактов и разрешительной документации.

В 2023 году Центр поддержки экспорта Прикамья оказал поддержку 251 субъекту малого и среднего предпринимательства, а 34 компании заключили экспортные контракты.

Познакомиться с инструментами поддержки можно на цифровой платформе «Мой экспорт», которая позволяет предпринимателям подать заявку на получение государственной поддержки, оформить необходимые разрешительные документы, принять участие в выставках и бизнес-миссиях.





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