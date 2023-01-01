Врачам узких специальностей в Пермском крае могут увеличить нагрузку Поделиться Твитнуть

Федеральный минздрав предлагает увеличить нагрузку на врачей узких специальностей, которые работают в поликлиниках Пермского края. Если сейчас она составляет 33 часа, то предлагается сделать 39. Предложение связано с пилотным проектом «Инцидент 38», целью которого является повышение доступности медицинской помощи населению. При этом в постановлении Правительства РФ № 101 сказано, что специалисты, ведущие исключительно амбулаторный приём, имеют рабочую неделю 33 часа.

Как сообщает ИА «Текст», организация профсоюза работников здравоохранения Пермского края обратилась к правительству с просьбой разъяснить понятие «исключительно амбулаторный приём». Геннадий Шабалин, председатель организации, объяснил, что врачи уже работают по 6,5 часа в день, и добавление ещё одного часа будет очень трудным для них. Он также отметил, что в поликлиниках уже не так много узких специалистов, так как большинство из них ушли в частную медицину.

Решение о возможном увеличении нагрузки будет принято краевым минздравом, пока оно временно отложено до 15 сентября.

Шабалин добавил, что если узким специалистам всё-таки придётся переходить на 39-часовую рабочую неделю, следует найти возможность компенсировать им увеличение нагрузки дополнительной оплатой.

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