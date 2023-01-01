Максим Артамонов В Перми снесли аварийный дом на улице Адмирала Ушакова, 31 Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кировском районе Перми МБУ «Полигон» завершило снос аварийного дома по ул. Ушакова, 31. Это последний дом из шести, которые было запланировано снести, рядом с детским садом «Симфония». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Чиновники признали дом аварийным ещё в 2016 году, но снесли только нынче. В здании было 18 жилых помещений — там жили 42 чел.. Жильцам предоставили иные жилые помещения, либо выплатили денежное возмещение.

Всего рядом с детским садом «Симфония» снесено шесть аварийных домов. Из них расселили 245 чел. Они получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё.

Сейчас с территории снесённого дома вывозится мусор, который образовался в результате демонтажа. Проектом сноса аварийного здания и отключением его от сетей занималось МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми».

Как отметили в пресс-службе мэрии, с 28 августа начнутся работы по сносу многоквартирных домов по ул. Мильчакова, 16 и ул. Ползунова, 3б и 5.

Всего с начала года в Перми снесён 31 аварийный многоквартирный дом.

На освободившихся земельных участках городские власти обещают строить важные социальные объекты (школы, больницы, места отдыха) или новые дома.

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