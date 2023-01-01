Максим Артамонов В Перми оштрафовали уклонившегося от исполнения госконтракта подрядчика Антимонопольщики включили компанию в реестр недобросовестных поставщиков Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

В Пермском УФАС рассмотрели жалобу, поступившую от ФГКУ комбинат «Алый стяг» Росрезерва (Пермь) на действия компании «Стройтех» из Московской области, которая не исполнила госконтракт на капремонт стоимостью около 1,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В УФАС возбудили в отношении компании «Стройтех» дело об административном правонарушении. Подрядчика обязали выплатить штраф около 1,4 млн руб., поскольку именно в такую сумму оценён ущерб, нанесённый действиями компании.

Дело в отношении ООО «Стройтех» по подведомственности было направлено в мировой суд Одинцовского судебного района Московской области. По решению суда ООО «Стройтех» было признано виновным и оштрафовано на 1,4 млн руб.

Кроме того, подрядчика включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.