В Пермском крае число уволенных сотрудников выросло на 40,4%

Три четверти из них ушли по собственному желанию

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трудовая книжка

Архив ИД "Компаньон"
  regnum.ru

Из организаций Пермского края во II квартале 2023 года выбыло 49,8 тыс. работников. Это на 40,4% больше, чем в I квартале года. Об этом сообщает Пермьстат.

Большая часть этих сотрудников (75,4%) уволилась по собственному желанию. Чаще всего (19%) такие рабочие трудились в организациях обрабатывающих производств.

По сравнению с I кварталом 2023 года численность принятых на работу увеличилась на 3,1%, и составила 38,4 тыс. чел. 

По сведениям организаций, к концу II квартала на вакантные рабочие места требовалось 31,7 тыс. чел., на 13,7% больше, чем в I квартале. Большая часть вакансий образовалась в организациях обрабатывающих производств (26%).

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