Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 2,5% Если сравнивать июль этого и прошлого года, то рост составил 7,5% Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае индекс промышленного производства в июле 2023 года составил к АППГ 107,5%. Если сравнивать период январь-июль 2023 года с АППГ, то рост равен 2,5%. Об этом сообщает Пермьстат.

В частности, индекс производства по направлению «Добыча полезных ископаемых», если сравнивать июль 2023 и 2022-го, подрос на 0,7%, а январь-июль — на 1%.

Что касается направления «Обеспечение электрической энергией, газом и паром», то индекс производства в июле по сравнению с АППГ составил 97,4%, в январе-июле 2023-го — 101,6%.

Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в июле 2023 года поднялся до 113,7%, а в январе-июле 2023-го — до 103,9% по сравнению с аналогичным периодом.

Индекс производства в «Водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» поднялся в июле в сравнении с АППГ на 24,7%, а в январе-июле — снизился на 0,1%.

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