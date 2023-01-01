В «Новогоре» объяснили участившиеся в последние дни аварии на водоводах Перми Причина в замене запорного оборудования на магистральном водоводе Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

На этой неделе в Перми произошло сразу пять крупных инцидентов, которые привели к утечкам воды и отключениям потребителей. В пресс-службе компании «Новогор-Прикамье» объяснили причины участившихся аварий.

Дело в том, что в минувшие выходные специалисты водоканала совместно с подрядчиками проводили замену запорного оборудования на магистральном водоводе большого диаметра по ул. Маршрутной. Работы велись при полном осушении водовода и переключении воды на другие водоводы меньшего диаметра, чтобы сократить количество отключаемых потребителей. В результате увеличившейся нагрузки часть смежных водоводов не выдержала и дала течь.

Напомним, 23 августа, около семи утра образовался значительный выход воды из трубопровода по ул. Газеты "Звезда". Еще один инцидент случился на ул. Мильчакова 21 августа. Сразу две утечки произошли в начале недели в районе Тихого Компроса на чугунных сетях, проложенных более 50 лет назад. В понедельник вода разлилась по ул. Свиязева. На время ремонтно-восстановительных работ пришлось отключать жилые дома.

В «Новогоре» попросили жителей отнестись к ситуации с пониманием и принесли извинения за неудобства. «Установка запорного оборудования на ул. Маршрутной очень важна для дальнейшего функционирования всей системы. Хотя, на первый взгляд, последствия не самым приятным образом сказались на жителях», — добавили специалисты компании.

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